Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli adliyede

SAMSUN'da polisin düzenlediği eş zamanlı 'Yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren çalışma kapsamında, güvene dayalı ve referansla üyelik oluşturulup erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etti. İki gün önce Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saat 06.00'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 23 mermi, 4 bin 400 lira, 650 euro, 50 sterlin, 8 bin 307 gümrük kaçağı elektronik sigara ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i ise adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.