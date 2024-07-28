Denize giren aileden baba dalgalarla açığa sürüklendi, oğlunu sahildekiler kurtardı
SAMSUN'da denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen aileden Davut Taşlıtepe (24) sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, baba Abdullah Taşlıtepe (49) ise gözden kayboldu.
SAMSUN'da denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen aileden Davut Taşlıtepe (24) sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, baba Abdullah Taşlıtepe (49) ise gözden kayboldu. Abdullah Taşlıtepe için ekipler arama çalışması başlattı, hastaneye kaldırılan
Çorum'dan Samsun’a gelen Abdullah Taşlıtepe, eşi, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte Atakum ilçesi Taflan Mahallesindeki sahilden denize girdi. Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Abdullah Taşlıtepe, dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Oğlu Davut Taşlıtepe ise sahildeki vatandaşların yardımı sudan çıkarıldı. Davut Taşlıtepe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.
Dalgalı denizde açığa sürüklenerek kaybolan Abdullah Taşlıtepe'nin kurtarılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.