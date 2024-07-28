Denize giren aileden baba dalgalarla açığa sürüklendi, oğlunu sahildekiler kurtardı

SAMSUN'da denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen aileden Davut Taşlıtepe (24) sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, baba Abdullah Taşlıtepe (49) ise gözden kayboldu. Abdullah Taşlıtepe için ekipler arama çalışması başlattı, hastaneye kaldırılan

Çorum'dan Samsun’a gelen Abdullah Taşlıtepe, eşi, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte Atakum ilçesi Taflan Mahallesindeki sahilden denize girdi. Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Abdullah Taşlıtepe, dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Oğlu Davut Taşlıtepe ise sahildeki vatandaşların yardımı sudan çıkarıldı. Davut Taşlıtepe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.