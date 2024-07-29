Samsun'da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi

SAMSUN'da, şüpheli E.C.Y.’nin (26) iş yerinde ve aracında yapılan aramada kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C.Y.'nin İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi’nde durdurdukları aracında ve İlkadım Cedit Mahallesi’ndeki iş yerinde yaptıkları aramada 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. E.C.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.