Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi

        SAMSUN'da, şüpheli E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da, şüpheli E.C.Y.’nin (26) iş yerinde ve aracında yapılan aramada kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi.

        Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C.Y.'nin İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi’nde durdurdukları aracında ve İlkadım Cedit Mahallesi’ndeki iş yerinde yaptıkları aramada 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. E.C.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Dalgalara kapılarak kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Dalgalara kapılarak kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Samsun'da 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
        Huzurevi bocce takımının kaptanlığı 78 yaşındaki "Şahin Amca"ya emanet
        Huzurevi bocce takımının kaptanlığı 78 yaşındaki "Şahin Amca"ya emanet
        Samsun'da denizde kaybolan babanın cesedi bulundu, oğlu yoğun bakımda
        Samsun'da denizde kaybolan babanın cesedi bulundu, oğlu yoğun bakımda
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi
        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...