Arkadaşı kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde E.
SAMSUN’un Atakum ilçesinde E.T., kendisini gezdirmesini istediği ancak olumsuz cevap aldığı arkadaşı Ö.T.’nin annesine ait kamyoneti ateşe verdi. E.T. polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İçki içen E.T., arkadaşı Ö.T.’yi arayıp, kendisini gezdirmesini istedi. Ö.T. saatin geç olduğunu belirtip, arkadaşının talebini geri çevirdi. Bunun üzerine E.T., arkadaşının annesinin üzerine kayıtlı 55 AFJ 703 plakalı kamyonetinin camını kırıp, ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.
E.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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