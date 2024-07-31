Doç. Dr. Aylar: Kıyı erozyonu nedeniyle plajları kaybetme riski ile karşı karşıyayız

SAMSUN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Doç. Dr. Faruk Aylar, Atakum ilçesinde kıyı erozyonu nedeniyle beton kaldırım yolunun zarar görmesine ilişkin, "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu sürecin hızlanmasıyla plajlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yaptığımız yatırımların ve doğal güzelliklerin yok olması, Samsun için büyük bir kayıp olacaktır" dedi.

Atakum ilçesinde, sahildeki beton kaldırım yolu kıyı erozyonu nedeniyle ciddi zarar gördü. OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, bölgedeki kıyı erozyonunun nedenlerini ve gelecekteki riskleri değerlendirdi. Doç. Dr. Faruk Aylar, "Samsun, Türkiye’nin en önemli iki deltası arasında yer alıyor. Kızılırmak Deltası'nın doğu kısmında yeterince beslenme olmaması, bu alanların kıyı erozyonuna maruz kalmasına neden oluyor. Ayrıca, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi de bu bölgelerin risk altında olmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde kıyı erozyonu nedeniyle sahildeki beton kaldırım yolunun çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını da değerlendiren Doç. Dr. Aylar, kıyı erozyonunun gelecekte daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde sürecin hızlanmasıyla plajların kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Aylar, “Yaptığımız yatırımların ve doğal güzelliklerin yok olması, Samsun için büyük bir kayıp olacaktır. Bahsettiğimiz yerlere çok önemli yatırımlar yapıldı. Buradaki birçok alan yavaş yavaş yok olmaya başladı. Kurtarılması için şu aşamada bir şey yapmak söz konusu değildir. Çünkü erozyon doğal bir süreçtir. Ama biz bu sürece barajlar yaparak ya da deltanın önüne mendirek yaparak oradaki sedimentin bu kıyıya gelmesini engelledik. Bütün bunlar bir araya gelince de bu şekilde istenmeyen durumlar karşımıza çıkabiliyor. Bu süreci gelecekte daha da büyük boyutlarda göreceğiz" ifadelerini kullandı.