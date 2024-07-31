25 yıl hapisle aranan uyuşturucu ticareti ve yağma hükümlüsü yakalandı

SAMSUN’da, uyuşturucu ticareti ve yağma suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.K. (28), polis tarafından yakalandı.

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