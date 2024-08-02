Ağabeyinin eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN'un Terme ilçesinde Mustafa D. (35), arazi meselesinden ağabeyinin eşi Fatma D.'yi (37), 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Terme ilçesi İlimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., oğlu Ü.D. (16) ve annesi Esma D. (59) ile aynı mahallede yaşayan ağabeyinin eşi Fatma D.'nin evine gitti. Arazi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrasında Fatma D., soba için odun alırken kayınvalide Esma D. ve torunu Ü.D., iddiaya göre kollarından tuttu. Bu sırada Mustafa D., 17 bıçak darbesi ile Fatma D.'yi öldürdü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Mustafa D. olay yerinden kaçtı. Esma D. ile torunu Ü.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenaze Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.