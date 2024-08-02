Samsun'da su kaynaklarına 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bırakıldı
SAMSUN'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' ile 3 milyon 5 bin adet yavru sazan sulara bırakıldı.
SAMSUN'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' ile 3 milyon 5 bin adet yavru sazan sulara bırakıldı.
Kentte Kızılırmak Deltası ile başlayan ve Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere Ladik Gölü, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Susuz Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ile ilçelerdeki tüm göl ve göletlere bölgedeki amatör ve ticari avcılık yapan balıkçıların katılımıyla, 3 milyon 5 bin adet yavru sazan bırakıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımız tarafından uzun yıllardan beri balıklandırma çalışması yapıyoruz" dedi.
Ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 45-50 santimetreye ulaşacağını belirten Sağlam, "Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettiklerini kaydederek, su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az 1 kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.
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