Samsun'da su kaynaklarına 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bırakıldı

SAMSUN'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' ile 3 milyon 5 bin adet yavru sazan sulara bırakıldı.

Kentte Kızılırmak Deltası ile başlayan ve Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere Ladik Gölü, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Susuz Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ile ilçelerdeki tüm göl ve göletlere bölgedeki amatör ve ticari avcılık yapan balıkçıların katılımıyla, 3 milyon 5 bin adet yavru sazan bırakıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımız tarafından uzun yıllardan beri balıklandırma çalışması yapıyoruz" dedi.