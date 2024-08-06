Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Başkanvekili Bilen: Biz bize yeteriz

        TSYD Samsun Şubesi, sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Başkanvekili Bilen: Biz bize yeteriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        TSYD Samsun Şubesi, sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, “Ailenin bir parçası olarak gördüğümüz spor medyamızla inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. ‘Biz bize yeteriz' mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz” dedi.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi, Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi. TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı'nın selamlama konuşmasının ardından TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, "Samsun şubemizin bu etkinliğini çok değerli buluyoruz. Şubemiz geçtiğimiz günlerde de anlamlı bir fotoğraf sergisi açmıştı. Türk sporuna önemli katkı veren TSYD olarak şubelerimizi destekliyor ve bu yaptığı çalışmaların diğer şubelerimize örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni sezona merhaba etkinliğinde Samsun'daki tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

        VEYSEL BİLEN: BİZ BİZE YETERİZ

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ise, "Spor medyasıyla bu etkinlikte buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ailenin bir parçası olarak gördüğümüz spor medyamızla inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. ‘Biz bize yeteriz' mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Ama takım ruhunu oluşturduğunuz sürece, inanç ve morali yüksek tutuğumuz sürece, her zaman yanımızda olan taraftarımızla 2024-2025 sezonunda Samsunspor adına başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

        Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan da selamlama konuşmaları yaparak geceyi düzenleyen TSYD Samsun Şubesi yönetimine teşekkür etti. Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde katılımcılarla yeni sezon değerlendirmesi ve fikir alışverişi yapıldı.

        ETKİNLİĞE GENİŞ KATILIM

        Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, İletişim Müdürü Ebubekir Ayrancı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Zorlu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Zorlu, Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ferhat Karacan, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, TSYD Samsun Şube yönetimi, üyeler ve spor medyasından temsilciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        Samsun'da narkotik denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        AK Partili Karaaslan: "Samsun'daki tüm belediyeler Sıfır Atık Sistemi'ne ge...
        AK Partili Karaaslan: "Samsun'daki tüm belediyeler Sıfır Atık Sistemi'ne ge...
        Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:
        Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:
        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi
        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi
        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti