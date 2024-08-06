Boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen emniyet müdürü, cihazdan ayrıldı

Atakum ilçesi Taflan mevkisinde, 2 Ağustos’ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde entübe edildi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilinci açık şekilde tedavisine devam edilen Celal Sarısoy’un ailesi ile görüştüğü belirtildi.

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