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        Boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen emniyet müdürü, cihazdan ayrıldı

        SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:00
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        Boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen emniyet müdürü, cihazdan ayrıldı
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        SAMSUN’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip entübe edilen Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı. Sarısoy'un durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        Atakum ilçesi Taflan mevkisinde, 2 Ağustos’ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde entübe edildi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Sarısoy, cihazdan ayrılarak, uyandırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilinci açık şekilde tedavisine devam edilen Celal Sarısoy’un ailesi ile görüştüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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