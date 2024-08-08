Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da son 2 ayda denize giren 14 kişi boğuldu, 180 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        SAMSUN'da, deniz sezonunda son 2 ayda 14 kişi boğuldu, 180 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da son 2 ayda denize giren 14 kişi boğuldu, 180 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da, deniz sezonunda son 2 ayda 14 kişi boğuldu, 180 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, temmuz ayında, Samsun'un Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısıyla 1'inci, Türkiye'de ise 4'üncü sırada olduğunu açıkladı. Deniz sezonunun açılmasıyla Samsun'dan ve çevre illerden çok sayıda kişi özellikle hafta sonları serinlemek için plajları tercih etti.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan verilere göre; Samsun'da son 2 ayda denize giren 14 kişi boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 180 kişi ise cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 80 kişilik cankurtaran ekibi, boğulma tehlikesine karşı deniz botu, ATV tipi motor, dron, helikopter ve birçok araçla denizde ve sahilde faaliyetlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öld...
        Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öld...
        Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı
        Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı
        CHP Çarşamba ilçe başkanlığına Temel Baş seçildi
        CHP Çarşamba ilçe başkanlığına Temel Baş seçildi
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek
        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırl...
        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırl...
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi