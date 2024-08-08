OSB'deki mobilya imalathanesinde yangın

SAMSUN’da Merkez Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi OSB bölgesindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangını fark edenler, 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri zarar görürken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.