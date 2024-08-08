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        Ağaca çarpan kamyonetteki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı

        SAMSUN'da, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü İlhan Keskin ile yanındaki yolcu Erdem Yılmaz, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:40
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        Ağaca çarpan kamyonetteki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı
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        SAMSUN'da, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü İlhan Keskin ile yanındaki yolcu Erdem Yılmaz, yaralandı.

        Kaza, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. 52 AFF 259 plakalı kamyoneti kullanan İlhan Keskin Tekkeköy'de seyir halindeyken hakimiyetini kaybedip ağaca çaptı. Keskin ile o sırada yolcu koltuğunda olan Erdem Yılmaz, yaralandı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Keskin'i, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bulunduğu yerden çıkardı. İki yaralı, ambulansla Samsun Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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