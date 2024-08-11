'Türkiye'nin en büyük bayrağı'nın bulunduğu arazi mahkemelik oldu

SAMSUN’un Kavak ilçesinde ‘Türkiye'nin en büyük bayrağı’nın bulunduğu arazi, haksız kullanım iddiasıyla mahkemeye taşındı. Arazinin sahibi Refiye Şahin (75) ve oğlu Mehmet Şahin (51), bayrak ile mescidin bulunduğu bölgenin kendilerine ait olduğunu ve bu alanın akaryakıt istasyonu tarafından sahte kira sözleşmesi ile kullanıldığını iddia etti.

Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Hacılı Mahallesi’ndeki 2 bin metrekarelik ve 450 kilogram ağırlığındaki ‘Türkiye'nin en büyük bayrağı’ olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağının bulunduğu 7 bin 500 metrekarelik arazi, mahkemelik oldu. Arsanın sahibi Refiye Şahin, taşınmazlar üzerindeki bayrak direği ve mescidin davalı akaryakıt istasyonu tarafından haksız olarak kullanıldığını belirterek şikayette bulundu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava 16 Temmuz 2024'te sonuçlandı. Dava dilekçesinde, şirketin 9 Ocak 2019'dan itibaren söz konusu taşınmazları akaryakıt istasyonunun girişi olarak kullandığı ve bu durumdan ticari kazanç elde ettiği iddia edildi. Refiye Şahin, arsasına yönelik haksız müdahalenin önlenmesini ve bu süre boyunca haksız kullanım nedeniyle 1000 TL ecrimisil bedelinin, faiziyle ödenmesini talep etti.

Akaryakıt şirketinin avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunmada, Refiye Şahin ile şirket arasında 10 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı ve bu sözleşme kapsamında yıllık 9 bin TL olmak üzere toplam 90 bin TL'nin nakit olarak ödendiği iddia edildi. Söz konusu kira sözleşmesinin, davacı Refiye Şahin’in oğlu Mehmet Şahin tarafından vekil sıfatıyla imzalandığı öne sürüldü. Ancak Refiye Şahin ve oğlu Mehmet Şahin, kira sözleşmesinin sahte olduğunu iddia ederek, sözleşmenin geçersiz olduğunu savundu. Mahkeme, davalı şirketin kira sözleşmesi iddiasını incelemek üzere, sözleşmeye imza atan Mehmet Şahin'i dinledi. Şahin mahkemede verdiği ifadede, söz konusu kira sözleşmesini imzalamadığını ve altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirtti. Bu beyan üzerine mahkeme bilirkişi incelemelerinin ardından kira sözleşmesinin sahte olduğunu ve geçersiz sayılması gerektiğini kararlaştırdı.