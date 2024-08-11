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        Samsunspor - Beşiktaş maçından notlar

        Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:50
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        Samsunspor - Beşiktaş maçından notlar
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        Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk ve Hakan Yemişken üstlendi.

        Beşiktaş mücadeleye; Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile 11'iyle başladı. Samsunspor ise; Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja ve Moundilmadji 11'iyle sahada yer aldı.

        İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

        Ev sahibi takım transfer yasağından dolayı kadrosunu güçlendiremedi. Yeni sezon hazırlık kampında yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü oynadığı Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yendi.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ

        Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.

        TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

        Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı.

        BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLER SAHADA

        Samsunspor, transfer yasağından dolayı transfer yapamazken, Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile sahada yerini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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