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        Samsunspor - Beşiktaş: 2-0

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Tuğberk, Hakan YemişkenSAMSUNSPOR: Okan - Bola, Van Drongelen, Satka (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:00
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        Samsunspor - Beşiktaş: 2-0
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        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Tuğberk, Hakan Yemişken

        SAMSUNSPOR: Okan - Bola, Van Drongelen, Satka (Dk. 86 Bedirhan), Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham, Kingsley (Dk. 62 Dimata), Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 62 Laura), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan)

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Dk. 89 Onur), Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan), Semih (Dk. 71 Onana), Immobile (Dk. 78 Muleka)

        GOLLER: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 36 Paulista (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: Muja, Van Drongelen (Samsunspor) – Masuaku (Beşiktaş)

        Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

        2’nci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği atakta Muja’nın ceza sahasına yapılan yerden ortada Holse’nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        26’ncı dakikada Holse’nin pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Mert Günok kurtardı.

        31’inci dakikada Semih’in yerden pasıyla buluşan Rafa Silva ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

        36’ncı dakikada Masuaku’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Paulista’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        56’ncı dakikada Rafa Silva’nın yerden pasıyla buluşan Masuaku’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        59’uncu dakikada Muja’nın pasıyla buluşan Bola’nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten geri döndü. Dönen topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

        65’inci dakikada Holse’nin ceza sahasına yaptığı ortada Moundilmadji’nin gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        77’nci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

        90+4'üncü dakikada Samsunspor defansın arkasına atılan topa hareketlenen Gedson ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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