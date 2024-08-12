Samsunspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst karşılaşmayı değerlendirdi.

Bugün kalite farkının galip geldiğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “İlk 30 dakika iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Oyunun kontrolü bizdeydi. Birinci golde bazı hatalar vardı. Ofansif anlamda atağa çıkmıştık. Kaptırdığımız topta rakip topu alıp ön tarafa oynadı ve merkezden golü yedik. İkinci golde de hatamızdan dolayı yedik. Oyunun geneline bakarsak iyi bir oyun sergiledik. Disiplini kaybetmedik. Bu maçtan öğreneceklerimiz vardır. Eminim sonraki maçta daha iyi performans göstereceğiz. Maçta kalite farkı diyebiliriz. Rakibimiz 3 şans buldu ve bunların 2’sini değerlendirdi. Bizim kenarlardan biraz daha düzgün ortalar yapmamız gerekiyor. Bunlara biraz daha çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri 3’üncü bölgede yapamadık. Ne yazık ki bugün kalite farkı kazandı” diye konuştu.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST: GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUM. İSTANBUL’A 3 PUANLA DÖNÜYORUZ Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, “Sezonun ilk maçında galip gelmek önemliydi. Galibiyetten dolayı mutluyum. İstanbul’a 3 puanla dönüyoruz. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık. Paslarda zorluklar yaşadık. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık. Biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Bunu yaparken de 3 puan almak iyi bir şey. Haftaya İstanbul’da daha iyi bir zeminde oynayacağız” şeklinde konuştu.

İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olması gerektiğini ifade eden Van Bronckhorst, “Bu maç 5’li savunmayı gerektiriyordu. Son 20 dakikada defansif olarak daha stabil bir görüntümüz vardı. Rakibin baskı yapmasını engelledik. İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olmasını beklerdim. Mental anlamda galip gelmemiz önemliydi. Bu hafta çok çalışacağız ve ilk iç saha maçına iyi başlayacağız” diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst’ın konuşması - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in konuşması