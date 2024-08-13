14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

19 Mayıs ilçesinde, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 'Kasten yaralama' suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. yakalandı. H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanıp, Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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