30 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'Birden fazla bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz'ı, İlkadım ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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