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        30 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz (24), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:40
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        30 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz (24), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'Birden fazla bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Binnaz Yılmaz'ı, İlkadım ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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