Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ağabeyi ile nişanlısı birbirini bıçakladı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde İbrahim Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyi ile nişanlısı birbirini bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Atakum ilçesinde İbrahim Ç. (39) ile kız kardeşinin nişanlısı Ertuğrul O (46), çıkan kavgada birbirini bıçakladı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ç., kız kardeşi A. Ç.(38) ve nişanlısı Ertuğrul O. evde içki içti. Bir süre sonra Ertuğrul O. ile İbrahim Ç. arasında tartışma çıktı, taraflar birbirini bıçakladı. Ertuğrul O. 3, İbrahim Ç. ise 2 yerinden bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Ç., tedavi kabul etmezken, Ertuğrul O., önce özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ertuğrul O., burada yapılan tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

        Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmazken, İbrahim Ç. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi

        Benzer Haberler

        Samsun'da çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da çorbacıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı
        Samsun'da bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı
        Samsun'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kşi gözaltına alındı
        Samsun'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kşi gözaltına alındı
        Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu
        Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu
        Özel sporcu Reyhan Taşdelen, gözünü altın madalyaya dikti:
        Özel sporcu Reyhan Taşdelen, gözünü altın madalyaya dikti:
        Samsunspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Samsunspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak