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        Arkadaşlarıyla kamp yapan Mete, denizde boğuldu

        ÇORUM'dan Samsun'a gelip, sahile kamp kuran 5 kişilik arkadaş grubundan Metehan Gümüş (19), sabah girdikleri denizde gözden kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:15
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        Arkadaşlarıyla kamp yapan Mete, denizde boğuldu
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        ÇORUM'dan Samsun'a gelip, sahile kamp kuran 5 kişilik arkadaş grubundan Metehan Gümüş (19), sabah girdikleri denizde gözden kayboldu. Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Gümüş, yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'dan Samsun'a gelip, sahilde kamp kuran Yasin Öncel (19), Metehan Gümüş (19), Eren Kolcu (19), kardeşi A.K. (14) ve Mehmet Tarık Koçyiğit (19), sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş'ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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