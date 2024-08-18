İskeledeki demirliklere takılan kuşu, polis kurtardı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, devriye gezdiği sırada Çobanlı İskelesi'nin altındaki demirliklere takılı balıkçıl kuşu gördü. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kuş, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.

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