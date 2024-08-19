Almanya'ya dönerken çıkan yangında otomobil hurdaya döndü

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Almanya’ya gitmek için yola çıkan gurbetçi Turan D., otomobilden dumanlar yükseldiğini fark edince emniyet şeridine park edip, eşi ve 2 kedisiyle birlikte aracı terk ederken, eşyalarını da çıkardı. Kısa süre sonra çıkan yangında alev topuna dönen otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da oturan emekli gurbetçi Turan D., Türkiye’deki yakınlarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yola çıktı. Turan D., yönetimindeki MVV812 plakalı otomobille seyir halindeyken egzoz kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Otomobili emniyet şeridinde park eden Turan D., eşi ve 2 kedisiyle birlikte aracı terk ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Turan D., bagajda bulunan eşyalarını da çıkarmayı başardıktan sonra çıkan yangında otomobil alev topuna döndü. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil, çekiciye yüklenip gümrüğe götürülürken, olayla ilgili incelme başlatıldı.