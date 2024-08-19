Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Arda U., annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa U.’yu sırtından ve karnından bıçaklayıp ağır yaraladı. Olayın ardından Arda U., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Büfe işleten uyuşturucu bağımlısı Mustafa U. ile eşi Fatma U. arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çiftin kızı Tuğçe U., biber gazı sıkarak babasını uzaklaştırdı. Oğlu Arda U. da babasını alıp başka bir odaya götürdü. Bu sırada Fatma U., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Fatma U., eve gelen polislere eşinin sakinleştiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.