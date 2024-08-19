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        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde duraklayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Naciye Boğa (26) hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:50
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        Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde duraklayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Naciye Boğa (26) hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Necati Boğa’nın (38) kontrolünü yitirdiği 06 N 1178 plakalı otomobil, yolun karşısındaki benzin istasyonuna geçmek için emniyet şeridinde duraklayan 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Naciye Boğa yaşamını yitirdi, sürücüsü Necati Boğa ile Fadime Boğa (59) ve E.G. (13) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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