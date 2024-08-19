Durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde şüphe üzerine bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ve 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü Şilan Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.