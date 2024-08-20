Kızını darbeden eski sevgiliyi tabancayla vurdu

Olay, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. M.İ.’nin kızı, eski sevgilisi B.E.O. tarafından darbedildi. Bunu duyan M.İ., B.E.O.’yu arayıp buluştu. Taraflara arasında çıkan tartışmada M.İ., B.E.O.’yu tabancayla sol kalçasından vurarak yaraladı. Otomobiline binen B.E.O., M.İ.’nin bacağına çarpıp kaçtı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.E.O., burada tedaviye alındı.

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