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        Annesiyle tartışan babasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:55
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        Annesiyle tartışan babasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa U.’yu sırtından ve karnından bıçaklayıp ağır yaralayan Arda U. (19), tutuklandı.

        Olay, 18 Ağustos saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Büfe işleten uyuşturucu bağımlısı Mustafa U. ile eşi Fatma U. arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çiftin kızı Tuğçe U., biber gazı sıkarak babasını uzaklaştırdı. Oğlu Arda U. da babasını alıp başka bir odaya götürdü. Bu sırada Fatma U., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Fatma U., eve gelen polislere eşinin sakinleştiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.

        Saat 03.00 sıralarında ise bu kez Arda U. ile babası Mustafa U. arasında, annesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arda U. babasını sırtından ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çığlıklara uyanan eşi ve kızı, Mustafa U.’yu yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa U., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda U., ifadesinde babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kardeşine ve annesine de iyi davranmadığını söyledi. Arda U., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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        Galeri

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