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        Ordu'dan Samsun'a gelip, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

        ORDU'dan Samsun'a otomobili ile gelen Gökhan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:16
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        Ordu'dan Samsun'a gelip, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
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        ORDU'dan Samsun'a otomobili ile gelen Gökhan E. (44), boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'yi (33) bıçakla kollarından yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında Ordu'nun Fatsa ilçesinden otomobili ile Samsun'a gelen Gökhan E., boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'nin Halim Kadı Sokak'taki evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Gökhan E., eşini bıçakla kollarından yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kollarında yüzeysel kesi oluşan Özge E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu. Şüpheli yaya olarak kaçarken gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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