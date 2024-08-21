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        Hırsızlık şüphelisi, kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:00
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        Hırsızlık şüphelisi, kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y. (34) ve F.Y. (34), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., 2 aylık bebeği ile adliyeye gitti.

        Olay, dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Bir eve dil düşürme yöntemiyle giren S.Y. (34) ve F.Y. (34), yaklaşık 1500 lira para ve 3 altın yüzük çaldı. Bu sırada şüphelileri fark eden kişi, polise ihbarda bulundu. Şüpheliler evden çıkarken dış kapının önünde polisi görüp, çaldıkları eşyaları attı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve yüzükler ise sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., adliyeye 2 aylık bebeğiyle gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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