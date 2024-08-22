Gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış

ORDU’da boşanma aşamasında olduğu eşi Özge E.’yi (33) bıçakla kollarından yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gökhan E. (44), çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Gökhan E.’nin eşinin telefonuna bir erkekten mesaj gelince bıçakla intihara kalkıştığı, genç kadının da müdahale ettiği, çıkan arbedede bıçakla yaralandığı belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan E. ile eşi Özge E. arasında evde tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Özge E., kollarından yüzeysel kesi olacak şekilde yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özge E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis Gökhan E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Özge E.’nin boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Gökhan E., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Gökhan E, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede, serbest bırakıldı.