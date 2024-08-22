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        Gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış

        ORDU'da boşanma aşamasında olduğu eşi Özge E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:20
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        Gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış
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        ORDU’da boşanma aşamasında olduğu eşi Özge E.’yi (33) bıçakla kollarından yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gökhan E. (44), çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Gökhan E.’nin eşinin telefonuna bir erkekten mesaj gelince bıçakla intihara kalkıştığı, genç kadının da müdahale ettiği, çıkan arbedede bıçakla yaralandığı belirtildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan E. ile eşi Özge E. arasında evde tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Özge E., kollarından yüzeysel kesi olacak şekilde yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özge E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis Gökhan E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Özge E.’nin boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Gökhan E., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Gökhan E, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede, serbest bırakıldı.

        İNTİHARA KALKIŞMIŞ

        Memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesine fındık hasadına giden Gökhan E.’nin eşi Özge E., hasta olduğunu ve yanına gelmesini istediğini söyleyince olay günü saat 03.00 sıralarında kente döndüğü belirtildi. Gün içinde hastaneye giden çiftin, tedavinin ardından tekrar eve döndüğü, Özge E.’ye bir erkekten mesaj gelince tartışma çıktığı, Gökhan E.’nin bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştığı bildirildi. Özge E.’nin müdahale edince arbede yaşandığı ve bıçakla yaralandığı ifade edildi.

        Bu arada, Gökhan E.’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta görevlisi olduğu belirtildi. Özge E. ile ikinci evliliğini yapan Gökhan E.’nin, ilk evliliğinden ise 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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