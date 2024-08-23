'Nakliye işi' bahanesiyle 1 milyon 768 bin liralık dolandırıcılık; 2 gözaltı

SAMSUNve Sakarya'da 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişiyi 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 şüpheli, Mersin'de yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, telefon üzerinden 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişinin 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi farklı tarihlerde dolandırdığı belirlenen B.Ç. (30) ve A.G. (38), Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Mersin'de yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ev, araç ve şüphelilerin üst aramasında çok sayıda dijital materyal ile nakliye notlarının yer aldığı ajanda el konuldu. A.G.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.