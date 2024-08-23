'Nakliye işi' bahanesiyle 1 milyon 768 bin liralık dolandırıcılık; 2 gözaltı
SAMSUNve Sakarya'da 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişiyi 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 şüpheli, Mersin'de yakalandı.
SAMSUNve Sakarya'da 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişiyi 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 şüpheli, Mersin'de yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, telefon üzerinden 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişinin 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi farklı tarihlerde dolandırdığı belirlenen B.Ç. (30) ve A.G. (38), Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Mersin'de yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ev, araç ve şüphelilerin üst aramasında çok sayıda dijital materyal ile nakliye notlarının yer aldığı ajanda el konuldu. A.G.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.