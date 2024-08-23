Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kuyumcuya silahlı saldırı girişimine 7 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 1'i kadın ve 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcuya silahlı saldırı girişimine 7 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 1’i kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 20 Ağustos’ta İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kasklı ve cerrahi eldivenli 2 kişi, motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi. Motosikletten inen 2 kişiden biri silahı kuyumcuya doğru doğrulttu ama tutukluk yapan silah, ateş almadı. Bunun üzerine 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir araca ait sahte plakalı motosikleti Zeytinlik Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu. Soruşturmanın devamında motosikleti bırakan şüphelilerin hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti. Polis, Ankara’dan geldiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.C.A., B.G. ve A.C.İ.’yi Samsun- Ankara karayolu Toybelen kavşağında yakalayıp, gözaltına aldı.

        A.C.İ.’nin verdiği ifadede, telefonda ‘R’ olarak kayıtlı bir kişi ile iletişim kurarak soygun işini para karşılığı aldığını, Ankara’dan Samsun’a geldiğinde ise A.S. isimli başka bir kişiyle irtibata geçip, kendisine ayarladığı tabancayı belirttiği konumdan almasını istediğini, kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Soruşturmanın devamında A.S. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bafra'da açılan KPSS kurslarına katılanlar başarılı sonuç elde etti
        Bafra'da açılan KPSS kurslarına katılanlar başarılı sonuç elde etti
        Vezirköprü'de DSİ'ye ait boru patladı
        Vezirköprü'de DSİ'ye ait boru patladı
        Samsun'da "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" düzenlendi
        Samsun'da kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili 7 şüpheli y...
        Samsun'da kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili 7 şüpheli y...
        Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası yapıldı
        Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası yapıldı
        Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi 1 milyon 768 bin lira dolandıran zanlı tutukl...
        Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi 1 milyon 768 bin lira dolandıran zanlı tutukl...