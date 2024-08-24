Kuyumcuya silahlı saldırı girişimine 7 gözaltı (2)

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcıya verdiği ifadenin ardından salıverildi.

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