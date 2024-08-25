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        Samsun'da 2 farklı zincirleme kaza: 4 ölü, 15 yaralı

        SAMSUN- Ankara karayolunda meydana gelen 2 farklı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:21 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:25
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        Samsun'da 2 farklı zincirleme kaza: 4 ölü, 15 yaralı
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        SAMSUN- Ankara karayolunda meydana gelen 2 farklı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı.

        İlk kaza, saat 09.20 sıralarında Tekke mevkisi Ankara- Samsun karayolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. İ.A. (42) yönetimindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol üzerinde kaza yapmaları sebebiyle duran 2 otomobil ile birlikte 9 kişiye çarptı. Bu arada, arkadan gelen 1 TIR, yolcu otobüsü ve 2 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada Recep Y., Makbule Y. ve Beyhan A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A. (17), M.A. (7), B.A. (36), M.A. (44), S.A. (45) ve Y.A. (35) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, arkadan gelen başka bir otomobil de polis aracına çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi ise otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar merkezdeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. M.A. da hastanede yapılan müdahaleye rağmen, kurtarılamadı. TIR sürücüsü İ.A. ise gözaltına alındı.

        Bir süre sonra kazaya yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede ise 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi. Kazada, U.Ş. (3), Ö.A. (47), E.Ş. (8), N.U. (45), M.G.M. (15), Ş.M. (88), Ş.P. (51), H.Y.P. (7), Y.E.P. (17) ve Z.P. (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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