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        Husumetli olduğu 2 kuzenini orakla yaraladı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Dursun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:26
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        Husumetli olduğu 2 kuzenini orakla yaraladı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Dursun K. (52), arazi meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 2 kuzenini orakla yaraladı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Camii Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenpınarı- Kayagüney yolunda patpat diye tabir edilen tarım aracı ile ilerleyen Dursun K., arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri H.K. (50) ve F.K. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dursun K., araçtan aldığı orak ile H.K.'yi göğsünden, F.K.'yi elinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, Dursun K. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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