Esmanur'un organları ve korneaları 5 hastaya umut oldu

SAMSUN’da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Esmanur Arslan’ın (17) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Arslan’ın operasyonla alınan 2 böbrek, 1 karaciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastanelere gönderildi.

Ankara- Samsun kara yolunun 32’nci kilometresi Tekke mevkisinde 25 Ağustos saat 09.30 sıralarında İ.A. (42) yönetimindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol üzerinde kazaya karışan 2 otomobile çarptı. Arkadan gelen 1 TIR, yolcu otobüsü ve 2 otomobil de kazaya karıştı. Kazada Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan (42) hayatını kaybetti. Beyhan Arslan’ın kızı Esmanur Arslan (17), oğlu Metehan Arslan (7), B.A. (36), M.A. (44), S.A. (45) ve Y.A. (35) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Metehan Arslan da kurtarılamadı.

Tedavisi süren Esmanur Arslan’ın da 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Kazada eşi Beyhan Arslan, oğlu Metehan Arslan’ı (7) da kaybeden Yaşar Arslan, kızı Esmanur’un organlarını bağışlamaya karar verdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası Arslan’ın sol böbreği Erzurum’a, sağ böbreği Ankara’ya, karaciğer ve korneaları ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gönderilmek üzere yola çıktı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, “Trafik kazasındaki bir kız çocuğu hastanemizin acil servisine geldi. Beyin ölümü gerçekleşti ve ailenin de yüce gönüllülükle organlarını bağışladığı bir vakadır. 2 böbrek, 1 karaciğer ve korneaları gönderdik. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir iş yaptılar. Allah dileklerini kabul etsin” dedi.