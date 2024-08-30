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        Samsun'da Zafer Bayramı coşkusu

        SAMSUN'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:35
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        Samsun'da Zafer Bayramı coşkusu
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        SAMSUN’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

        İlkadım ilçesindeki Fuar Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gösteriler yapıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan’ın halkı selamlaması ile başlayan tören; konuşmalar, Garnizon Komutanlığı bando gösterileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve komandoların yürüyüşleri ile devam etti.

        Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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