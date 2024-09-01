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        Samsun'da balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

        SAMSUN'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 02:00 Güncelleme: 01.09.2024 - 02:05
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        Samsun'da balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
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        SAMSUN'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

        Balık üretiminin çoğalabilmesi açısından Türkiye genelinde 15 Nisan’dan itibaren başlayan av yasağı 1 Eylül 00.00 itibariyle son duldu. Balıkçılar, yeni sezona 'Vira bismillah' demek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sezonun açılışı dolayısıyla Canik’te bulunan Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve kurum müdürleri katıldı. Horonlar eşliğinde başlanılan törenin devamında balıkçılar dua ederek denize açıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Av sezonu balıkçılarımız için, Samsun'umuz için, Karadeniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Vira bismillah" dedi.

        'KARADENİZ’DE EN FAZLA AV YAPILAN İL SAMSUN’DUR'

        Geçen sezon Samsun genelinde 59 bin 800 ton avcılık yapıldığını söyleyen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2024- 2025 sezon açılışımızı 'Vira bismillah' diyerek yapıyoruz. Ülkemiz çok zengin bir coğrafyaya sahip. Balıkçılık ile geçinen birçok ailemiz var. Samsun’da 210 kilometrelik sahil kesiminde av sezonuna baktığımızda balıkçı teknelerimiz 493 tanesi denizlerde 131 tanesi de iç sularda olmak üzere 629 tane teknemiz var. Bunun 181 tanesi 12 metre üzeridir. Geçtiğimiz yıl av sezonuna baktığımızda ülke genelinde 350- 400 bin ton avcılık, ilimize baktığımızda toplam 59 bin 800 ton avcılık yapılmıştır. Karadeniz’de en fazla av yapılan il Samsun’dur. Burada başta orta su trolü başta olmak üzere gırgır ile yapılan avlar mevcuttur. En fazla balık türümüze baktığımızda hamsi ve çaça olmak üzere yine palamut, mezgit türlerde avlanabilmektedir. Samsun’da toplam 9 tane su ürünleri işleme tesisimiz, 3 tane de balık unu ve yağı fabrikamız var. İlimiz ekonomisine 55 ile 60 milyon dolar arasında bir girdisi var. Balıkçılık yapan kişi sayısı 6 bin 73 kişi, amatör balıkçılık yapan kişi sayısı da 4 bin 500 kişidir" diye konuştu.

        Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ise bu sezondan umutlu olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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