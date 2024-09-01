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        Samsun'da fındık işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 15 yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 22:25 Güncelleme: 01.09.2024 - 22:30
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        Samsun'da fındık işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 15 yaralı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Cami Mahallesi’nde meydana geldi. 21 fındık işçisinin taşındığı Ömer K. yönetimindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Minibüsteki işçilerden 15'i yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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