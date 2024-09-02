Yüksek dozda uyuşturucudan öldü

SAMSUN'da yüksek dozda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali K. (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 850'nci Sokak'ta meydana geldi. İşe giden bir kişi, Mehmet Ali K.'yi yerde hareketsiz yatarken görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Mehmet Ali K., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde, Mehmet Ali K.'nin yüksek dozda kullandığı uyuşturucu sebebiyle öldüğü belirlendi.