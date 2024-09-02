Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yüksek dozda uyuşturucudan öldü

        SAMSUN'da yüksek dozda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek dozda uyuşturucudan öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da yüksek dozda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali K. (26), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 850'nci Sokak'ta meydana geldi. İşe giden bir kişi, Mehmet Ali K.'yi yerde hareketsiz yatarken görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Mehmet Ali K., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde, Mehmet Ali K.'nin yüksek dozda kullandığı uyuşturucu sebebiyle öldüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı

        Benzer Haberler

        Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturan otobüsün firmasına 464 bin 5...
        Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturan otobüsün firmasına 464 bin 5...
        Samsun'da trafik polisi engelli bireylere trafik eğitimi verdi
        Samsun'da trafik polisi engelli bireylere trafik eğitimi verdi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da fındık toplama makinesinin altında kalan kişi öldü
        Samsun'da fındık toplama makinesinin altında kalan kişi öldü
        Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi
        Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi
        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç: Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de o...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç: Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de o...