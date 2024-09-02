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        Alzheimer hastası, eşini başına keserle vurarak öldürdü

        SAMSUN'da Alzheimer hastası Osman Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:36
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        Alzheimer hastası, eşini başına keserle vurarak öldürdü
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        SAMSUN’da Alzheimer hastası Osman Y. (77), eşi Naciye Y.’yi (75) başına keserle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi’nde meydana geldi. Alzheimer hastası Osman Y., evde eşi Naciye Y.’nin başına keserle vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Naciye Y.’nin öldüğünü belirledi. Naciye Y.’nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Osman Y. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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