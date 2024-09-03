Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tezgahlarda palamut bolluğu

        SAMSUN'da 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar tezgahları doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tezgahlarda palamut bolluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da 1 Eylül’de denize açılan balıkçılar tezgahları doldurdu. Palamutun tanesi 60, istavritin kilosu 70, mezgitin kilosu 50 liradan satılıyor.

        1 Eylül’de sonlanan av yasağının ardından ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar sezona palamut bolluğu ile girdi. Sezonun ilk gününde 80 TL, ikinci gününde 50 TL, üçüncü gününde ise adedi 60 TL ile tezgahlarda yerini alan palamut, vatandaşlar tarafından en çok satın alınan balık oldu. Satışların iyi gittiğini söyleyen balıkçı Onurcan Köse, “Balık sezonumuz bu sene bollukla başladı. Bol bol palamut satıyoruz. Bugün sezonun üçüncü günü. İlk günden bugüne palamut bolluğu devam ediyor ve vatandaş bol bol palamut yiyor” diye konuştu.

        Onurcan Köse, “Palamutun yanı sıra kilosu 50 liradan mezgit var. Kilosu 70 liradan istavrit ve kilosu 80 lira olan barbun balığı tezgahta bolca mevcut. Fiyatlar gayet uygun. Satışlarımız güzel şekilde ilerliyor. Dün palamut tezgahta erken bitti ve yetmedi. Bugün daha fazla getirdik. Vatandaşın balığa talebi var. Vatandaş balığı özlemiş. Satışlar çok iyi” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı
        Vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve sunulan hizmetler anlatıldı
        Samsun'un Havza ilçesinde 21 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
        Samsun'un Havza ilçesinde 21 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
        Samsun'da polis vatandaşları bilgilendirdi
        Samsun'da polis vatandaşları bilgilendirdi
        Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Samsun'da "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi