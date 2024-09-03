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        Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara gözaltı

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde belediyeye ait, zemine monte edilmiş 6 çöp kovasını söküp, kamyonete yükleyerek çalan 2 hurdacı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:35
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        Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara gözaltı
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde belediyeye ait, zemine monte edilmiş 6 çöp kovasını söküp, kamyonete yükleyerek çalan 2 hurdacı, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Batı Parkı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, zemine monte edilmiş çöp kovalarını söküp, kamyonete yükleyerek çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin A.R.K. ve T.Y. olduğunu belirledi. Hurdacılık yapan şüpheliler, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonet ile çaldıkları 6 çöp kovasına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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