Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç: Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye olacağız
SAMSUN Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, "Bu yıl yine Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz.
SAMSUN Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, "Bu yıl yine Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Samsun Adliyesi olarak kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Uygulanacak olan enerji santrali ile 400 kilovat kapasitesinde olup sistemin devreye girmesi sonrasında adliyemiz enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 40 oranında tasarruf sağlayacaktır. Böylece Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye unvanına sahip olacağız" dedi.
Samsun Adliyesi’nde 2024-2025 yılı adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Her yeni yıl adliyenin açılışı yargı camiası için yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır. Ancak 2024-2025 yılı yeni adli yıl açılışımız, bizim için ayrıca bir öneme sahip. Samsun için farklı bir önem arz etmekte. Zira bu yıl Samsun yargı camiamızın fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmış olduğu bir yıl olacaktır. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı geçici hizmet binasında hizmet vermekte olup, kalıcı yanı da temel inşaatı bitmiştir. Yılbaşından sonra hizmete hazır hale gelecektir. Yine geçen ay Türkiye Barolar Birliği Başkanımızın da refakat ettiği bir temel attık. Samsun Barosu, Türkiye'nin en güçlü barolarından biridir. Hizmet binasının olmayışı büyük bir eksiklikti. Sayın Baro Başkanımızla yönetim kurulu üyelerimizle ve Türkiye Barolar Birliği Başkanımızın da teşrifiyle hep birlikte temelini attık. Binamız bittiğinde Samsun Barosu’na yakışır bir vaziyette kıymetli meslektaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
'KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN TEK ADLİYE'
“Bu yıl yine Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz” diyen Başsavcı Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“Samsun Adliyesi olarak kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Güneş Enerjisi Sistemi, GES projesi dediğimiz projemiz Dünya Bankası finansmanını kamu belediye yenilenebilir enerji projesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali güvencesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın yürütmekte olduğu projede Adliye Hizmet Binası’nda bulunan dört ayrı blok üst kısmına çatı tipi, güneş enerji santrali, fizibilite ve onay işlemleri tamamlanmış, adliyemiz elektrik üretim tesisi kurma talebimiz bölge kurulu tarafından onayı alınarak teknik kurulum işlemlerine geçmiştir. Uygulanacak olan enerji santrali ile 400 kilovat kapasitesinde olup sistemin devreye girmesi, sonrasında adliyemiz enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlayacaktır. Böylece Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye unvanına sahip olacağız.”
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