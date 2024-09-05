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        2 otomobil çarpıştı; 3'ü hemşire 7 yaralı

        SAMSUN'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:50
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        2 otomobil çarpıştı; 3'ü hemşire 7 yaralı
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        SAMSUN'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaza, Atakum ilçesi Adalar mevkisi Samsun-Ankara kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan Tuğba Dikmen'in kullandığı 35 ADH 599 plakalı otomobil, orta şeritten kavşağa dönerken, aynı istikamette sol şeritte seyreden İbrahim Akcan'ın kullandığı 34 EU 6065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Dikmen'in kullandığı otomobil, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Tuğba Dikmen (30), yanındaki meslektaşları Melek Gulik (30), Ayça Demirci (26) ile diğer otomobildeki Fatma Sarıalioğlu (56), Mustafa Sarıalioğlu (63), Neslihan Akcan (32) ve M.T.A. (4), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Ayça Demirci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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