Bakan Kacır: Model fabrikalarla dijital çağa adaptasyonu güçlü şekilde gerçekleştireceğiz (2)
BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ VE VALİLİĞİ ZİYARET ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Model Fabrika'nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait kenevir ve ipek dokuma atölyesine ziyarette bulundu.
BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ VE VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Model Fabrika’nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait kenevir ve ipek dokuma atölyesine ziyarette bulundu. Kacır daha sonra Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Doğan ve Vali Tavlı, Bakan Kacır'a plaket ve hediye taktim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.