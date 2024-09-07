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        Bekçi ile parti ilçe yöneticisinin karşılıklı 'darp' şikayeti

        SAMSUN'da, çarşı ve mahalle bekçileri ile arasındaki tartışma sırasında başına metal cisimle vurulduğunu iddia edenMHP Atakum İlçe Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Afşin E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:53
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        Bekçi ile parti ilçe yöneticisinin karşılıklı 'darp' şikayeti
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        SAMSUN'da, çarşı ve mahalle bekçileri ile arasındaki tartışma sırasında başına metal cisimle vurulduğunu iddia eden

        MHP Atakum İlçe Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Afşin E. (35), şikayetçi oldu. Bekçi A.Ç.A. da Afşin E.'nin boynuna sarılıp sıktığını, yakınları alıp uzaklaştırdığı sırada kapı yanına düştüğünü ve kafasının kanadığını fark ettiğini belirterek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

        Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, saat 00.30 sıralarında, bir evden gelen gürültü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evin sahibi Afşin E. ile kendisini müziğin sesini kısması konusunda uyaran ekipler arasında arbede çıktı. Tarafların ayrılmasının ardından ekipler, Afşin E. hakkında idari işlem yapıp, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra ekipler, aynı adresten gelen silahlı kavga ihbarına gitti. Burada yine ekipler ile Afşin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, başında kanama meydana gelen Afşin E., hastaneye kaldırıldı. Afşin E., başına dikiş atılmasının ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        'YERE DÜŞÜP BAYILDIM'

        Afşin E., verdiği ifadede, "Evime gelen ilk bekçilere şakasına 'Benim gömleğimi kim alacak' dedim. Bekçilerden biri bana tepki gösterdi. 'Ayıp oluyor eşim çocuklarım yanımda' dedim. Kendisine 'Ben esnafım Atakum MHP ilçe teşkilatındayım, bizim devletimize yanlışımız olmaz' demem üzerine bana 'Kimsin lan sen' diyerek belinden metal bir şey çıkarıp, kafama vurdu. Yere düşerek bayıldım. Başıma yaklaşık 10 dikiş atılı. Kafama vuran bekçiden şikayetçiyim. Ben kendilerini tehdit edip, 'Ekmeğinizle oynayacağım' demedim. Kafama vuran bekçiden şikayetçiyim" dedi.

        'BİZİ İTEKLEDİ'

        Çarşı ve mahalle bekçisi A.Ç.A. ise ifadesinde, "İkinci olayda yanımıza Afşin E. geldi. Bize parmak sallayarak gömleğinin yırtıldığını parasını bizden alacağını söyleyip, küfretti. Alkollü olduğundan dolayı kendisini sakinleştirmeye çalışırken hatırlayamadığımız kişiler gelip, bizi itekledi. Afşin E., benim boynuma sarılıp, sıktı. Şahsın yakınları kendisini alarak uzaklaştırdığı sırada kapı yanına düştüğünü ve kafasının kanadığını fark ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum, şikayetçiyim" dedi.

        Afşin E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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