Samsun'da 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

KAHRAMANMARAŞ’tan Samsun’a çocuklarının okul kaydını yaptırmak için gelip, denize giren Ak ailesi, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedaviye alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş’tan kente çocuklarının okula kaydını yaptırmak için gelip, serinlemek amacıyla da denize giren Ak ailesi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve olay yerine sevk edilen ekipler, boğulma tehlikesi geçiren baba Mustafa Ak (45), anne Emine Ak (43), çocukları Kutay Efkan Ak (11), Sena Ak (14) ve Alper Ak’ı (16) kıyıya çıkardı. Aile, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.