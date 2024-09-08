Farklı ülkelerden 600 kaktüsle çatıda bahçe kurdu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde turizmci Şükrü Şen (65), evinin çatısında dünyanın dört bir yanından getirttiği 600 kaktüsle bahçe kurdu. Şen, "Koleksiyonumdaki kaktüslerin piyasa değeri, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar değişiyor. Ancak bu kaktüsleri satmayı düşünmüyorum" dedi.

Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde oturan Şükrü Şen, ilk olarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde (KKTC) aldığı kaktüs dalları ile başlayan serüvenini, şimdi evinin çatısında sürdürüyor. Şen, 500'ü farklı türden yaklaşık 600 kaktüs ile çatı katında bahçe kurdu. Şükrü Şen, "Koleksiyonumda Peru, Mısır, Kaliforniya ve Güney Afrika gibi farklı bölgelerden getirilen kaktüsler yer alıyor. Kaktüslerin üzerinde, ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için adlarının yazılı olduğu etiketler bulunuyor. Koleksiyonumdaki kaktüslerin piyasa değeri, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar değişiyor. Ancak bu kaktüsleri satmayı düşünmüyorum. Aksine bu değerli bitkileri yetiştirmeye ve büyütmeye devam edeceğim" diye konuştu.